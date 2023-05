Esalazioni tossiche in lavanderia, un uomo sviene, una cliente si intossica. Ricoverati

Tragedia sfiorata in tarda mattinata in una lavanderia di Supersano, in provincia di Lecce. Attorno alle 13 all’interno di una lavanderia self service una cliente si ha notato all’interno del locale un uomo a terra, privo di conoscenza. Si trattava del titolare dell'attività, svenuto a causa delle esalazioni tossiche di alcuni solventi. Nel tentativo di prestargli soccorso anche la donna è rimasta intossicata. Per entrambi si è reso necessario il trasporto e il ricovero in ospedale a Casarano.

I fatti

L'episodio si è verificato intorno alle 13 in una lavanderia self service di Superano. A causa delle esalazioni di alcuni solventi utilizzati per il lavaggio a secco, il marito della titolare avrebbe accusato un malore. L'uomo è svenuto. A notarlo, disteso sul pavimento, una cliente che non ha esitato a entrare in lavanderia per prestargli soccorso. Nel tentativo di trascinarlo fuori, tuttavia, anche la donna si è intossicata, perdendo i sensi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato i due intossicati in ospedale. Ad avere la peggio è stata proprio la donna che a causa di alcune allerige ha rischiato la vita. Ora è ricoverata a Casarano ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche le condizioni dell’uomo non sarebbero preoccupanti. Il sopralluogo effettuato dal personale vigilfuoco ha rilevato che la sostanza interessata è verosimilmente trielina. I vigili del fuoco hanno interdetto l'utilizzo dell'attività sino al completo ripristino delle misure di sicurezza.