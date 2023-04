Incendio in un bar in piazza, il proprietario apre il locale e trova le fiamme: ferito

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un bar di piazza Rossani a Cassano delle Murge, nel Barese. Il rogo, che ha danneggiato l'attività commerciale, ha provocato il ferimento del titolare che aprendo le porte del locale, che era ancora chiuso al pubblico, è stato investito da una fiammata. L'uomo, soccorso dal personale del 118, ha riportato ustioni lievi: è stato trasportato al Policlinico di Bari in codice giallo e le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri secondo cui le fiamme avrebbero verosimilmente natura accidentale: non si esclude che a provocarle possa essere stato un corto circuito.