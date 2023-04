Lido distrutto dalle fiamme: riapertura a tempo di record con una festa di tre giorni

Al lavoro per riaprire il lido Cala Maka di Torre Canne, devastato da un incendio di origine dolosa la sera del 27 aprile scorso. Il gruppo di imprenditori della Maka Srl, gestori dello stabilimento balneare «seppur affranto, sta già avviando i lavori di ripristino per garantire la riapertura stagionale come da programma per oggi. Si ringraziano i Vigili del fuoco e i Carabinieri per l’immediato ed efficiente intervento - ha aggiunto il legale del gruppo, l'avvocato Marcello Zizzi - che ha garantito la limitazione dei danni e si confida assolutamente nella meticolosa attività delle indagini che gli organi inquirenti stanno conducendo. Un ringraziamento particolare va anche al sindaco Francesco Zaccaria e a tutte le forze politiche locali per la vicinanza manifestata». Dunque la riapertura a tempo di record già oggi e poi un festival di tre giorni.

L'incendio

Il rogo che ha distrutto il Cala Maka sarebbe dunque di origine dolosa. I danni, coperti da assicurazione, sono ingenti. Secondo una prima ricostruzione, una persona avrebbe lanciato una bottiglia con all'interno della benzina e poi è scappata. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura - di proprietà di due imprenditori 32enni baresi - che si trova all’uscita di Torre Canne a ridosso della provinciale per Savelletri.