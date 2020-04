Casa di riposo a Soleto, muore un'altra ospite: era ricoverata al Dea. Il bilancio delle vittime sale a 17

Un'altra anziana ospite della casa di riposo di Soleto è morta al Dea di Lecce: si tratta di una 96enne di Cannole. Sale dunque a 17 il bilancio delle vittime fra gli anziani che erano stati accolti nella Rsa del comune griko, dove sono poi stati contagiati.

Il decesso della 96enne segue di pochi giorni quello di un'altra donna, di 92 anni. già sofferente di altre patologie. La Rsa di Soleto è stata - fino a ora - il focolaio più importante del Salento. Dal 26 marzo scorso, la struttura è stata commissariata dalla Asl di Lecce dopo un'ordinanza del sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, che demandava all'Azienda sanitaria la gestione della residenza.

A seguito dei tamponi effettuati sono risultate contagiate 93 persone oltre ad alcuni operatori sanitari (compresa la direttrice della struttura). Al momento ci sono solo tre positivi, tra gli ospiti della Rsa di Soleto, tutti gli altri sono risultati negativi al primo tampone, poi ripetuto.

Soleto, ma non solo. Nel resto della provincia di Lecce, per quanto riguarda le Rsa, si è registrato solo un caso di contagio in una residenza per anziani: un uomo ospite della Rsa Galluccio di Galatina. Anche in questo caso sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti e al personale: tutti negativi. Poi ci sono stati esposti per timore di contagi in una residenza di Campi Salentina, ma nessuno è risultato contagiato: 102 tamponi negativi tra ospiti e operatori sanitari.

L'ultimo allerta, in ordine di tempo, nella residenza di Alessano. L'esito dei tamponi ancora non è pervenuto, anche se l'eventualità che possa esservi stato un contagio viene ritenuta remota dall'autorità sanitaria visto che la persona deceduta tre giorni fa non era presente nella struttura da quasi un mese e all'ingresso in ospedale, al primo tampone, era risultata negativa. Tenuto conto che nel Salento sono presenti 150 residenze, tra quelle per gli anziani e quelle dedicate alla disabilità, fortunatamente l'incidenza al netto del caso La Fontanella è stata contenuta visto che mediamente, fra tutte le strutture, si contano 4.500 ospiti.

