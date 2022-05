Grave incidente a Torre dell'Orso: scooter contro auto. Un ragazzo in ospedale

Scooter contro auto a Torre dell'Orso, marina di Melendugno. A seguito dell'incidente il ragazzo a bordo dello scooter, trasferito in codice rosso e in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

La dinamica

Un grave incidente si è verificato attorno alle 18 a Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Per cause ancora tutte da verificare, uno scooter e un'auto sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il giovane a bordo dello scooter, che è rovinato sull'asfalto ed ha rimediato un trauma facciale e un trauma inguinale.

I soccorsi

Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono giunti i medici del 118 che hanno trasferito il ragazzo in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Maggiori dettagli nel corso della serata