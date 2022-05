Salento, camion contro il cavalcavia sulla statale: traffico caos. Il ponte dovrà essere demolito

Disagi al traffico e momenti di paura, questa mattina, sulla strada statale 274 che conduce da Gallipoli a Leuca, all'altezza dello svincolo per Presicce-Acquarica e Lido Marini. Un mezzo pesante ha colpito il cavalcavia, danneggiandolo gravemente nella parte sottostante. Il ponte dovrà essere demolito e ricostruito.

APPROFONDIMENTI LECCE Statale 274, ponte danneggiato: sarà demolito IL CASO Brindisi, ponti a rischio: preoccupano “Bozzano” e il... BARI Statale 16, disagi e rallentamenti: cantieri fino a giugno IL CASO Crepe e calcinacci dal cavalcavia all'ingresso della... IL PERICOLO Paura sulla Lecce-Maglie: i calcinacci si staccano dal ponte e...

Sul posto sono giunti i componenti dell'amministrazione comunale, i funzionari comunali e una volante della polizia. Il traffico sulla Statale e sul cavalcavia è stato temporaneamente chiuso per evitare la caduta di calcinacci e pezzi di cemento. Entro poche ore il personale dell'Anas provvederà ad istituire un senso unico alternato sul ponte, in modo da limitare le sollecitazioni ad un solo lato, quello non danneggiato, e permettere così ugualmente ai mezzi di entrare e di uscire dall'abitato di Presicce. Il senso unico alternato dovrebbe durare per circa due settimane.

Cane gettato dal cavalcavia, c'è la denuncia. E 5mila euro a chi aiuterà a trovare il responsabile

Il ponte dovrà essere ricostruito

Subito dopo l'estate, fa poi sapere l'amministrazione comunale del sindaco Paolo Rizzo, il ponte sarà demolito per essere ricostruito. Non è infatti la prima volta che il cavalcavia viene danneggiato. Nel giugno del 2017, il braccio meccanico di un mezzo pesante urtò contro la struttura in cemento, causando numerosi danni e la chiusura del ponte per quasi tutta l'estate, con numerosi disagi per il traffico diretto verso Lido Marini e verso Presicce.