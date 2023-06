Parte da Bolzano in e-skate e raggiunge Santa Maria di Leuca, l'impresa che vale un guinness mondiale

Dal Brennero fino a Santa Maria di Leuca in e-skate, 1430 chilometri per battere un record. Ecco la nuova impresa da Guiness World Record di Stefano Rotella, dopo quella dello scorso anno da Trento a Budapest, con cui aveva guadagnato due primati del mondo, quello sui chilometri percorsi, 1377 in totale, e quello degli stati attraversati.

L'impresa, di nuovo

Ora il 36enne di Bolzano, di professione disegnatore tecnico, ci riprova cercando di battere il suo record di distanza. È infatti in viaggio a bordo del suo skateboard elettrico implementato con un kit di conversione elettrica che gli garantisce una maggiore autonomia.

Il viaggio è ancora lungo

Arrivato a Pescara, manca ancora un po' all'arrivo in Puglia fino ad arrivare alla "fine delle terre".

Le difficoltà sul percorso non sono state poche, come racconta sul suo profilo Instagram. In particolar modo la pioggia torrenziale in cui si è imbattuto in pianura padana. In quell'occasione, come ha rivelato all'Ansa, «con del nylon ho protetto lo skate dall'acqua, ma per cambiare le batterie dovevo procedere praticamente in laparoscopia».

Il tracciato del percorso, con la posizione in cui si trova (Fonte: Instagram)

L'arrivo a Santa Maria di Leuca

Rotella è partito il primo giugno da Bolzano e spera di arrivare a Santa Maria di Leuca intorno a metà del mese, dopo 14 giorni. Anche se, ha spiegato sempre all'Ansa, le batterie dello skate non hanno più la stessa autonomia del 2021 e quindi c'è bisogno di ricalcolare le mappe. Alla fine del "grand tour" in skate dal Nord al Sud dell'Adriatico Rotella potrebbe ottenere il nuovo guiness dei primati per il viaggio più lungo in un singolo stato.