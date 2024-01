Lutto nell'imprenditoria, addio a Aldo Cannone, re delle autodemolizioni

È morto nella giornata di oggi l'imprenditore Brindisino Aldo Cannone titolare della storica impresa di Autodemolizioni. L’impresa Cannone nasce negli anni 40, su iniziativa di Rocco Cannone, il quale nel 1945, nel periodo storico coincidente con la fine della seconda guerra mondiale, ebbe l’intuizione di stipulare degli accordi commerciali con il regio esercito. Tali accordi si rivelarono assai proficui per l’impresa Cannone, che si occupò di ripulire le strade pugliesi dalle carcasse di tutti i mezzi militari abbandonati, trattenendo per sé i materiali, per lo più leghe metalliche, ottenuti dalla demolizione degli stessi. Ben presto, con l’aumento del prezzo dell’acciaio, dell’alluminio e del rame, l'impresa messa su da Rocco Cannone raccolse i lauti frutti dell’investimento effettuato.

A metà anni 90 il ricambio generazionale, con Aldo Cannone a raccogliere le redini dal padre. E fu proprio Aldo a estendere e diversificare, con successo, le attività imprenditoriali. Creò e guidò due società che si affermarono con successo nei servizi multisettoriali. I funerali di Aldo Cannone si svolgeranno domani a Brindisi alle 15.30 nella chiesa Ave Maris Stella al quartiere Casale.