Mondo dello sport in lutto: morto Angelo Greco, storico allenatore di bascket

Il basket brindisino piange una delle sue figure più emblematiche, che ha legato la sua esperienza soprattutto a quella dei più giovani. Ieri è morto Angelo Greco, storico allenatore della pallacanestro in varie realtà all'interno della provincia e che negli ultimi anni aveva legato il suo nome soprattutto alla Mens Sana Mesagne, che ne ha ricordato la lunga militanza nel sodalizio anche grazie ale parole di Gianfranco Mellone, altra anima della compagine biancoverde. Greco era molto conosciuto anche a Brindisi per aver allenato l'Assi del patron Vincenzo Guadalupi.

Il percorso

Dedicato soprattutto alle generazioni più verdi, negli anni in cui a Mesagne giovano piccoli talenti come Matteo Spagnolo, giovane cestista brindisino di recente selezionato nel draft Nba e salito alla ribalta della nazionale. La società ha reso noto che nella giornata di domani e di domenica saranno sospese tutte le attività in segno di rispetto. Greco è molto conosciuto nel panorama provinciale ed anche per questo sono arrivate subito le condoglianze da moltissime realtà della pallacanestro locale: società sportive ma anche tanti atleti che hanno vissuto il campo con il coach brindisino. I funerali si terranno domani, 27 gennaio, alle 16, nella parrocchia San Vito al quartiere Commenda.