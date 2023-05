Mapei aprirà a Bari il primo stabilimento del Sud Italia: assunzioni in arrivo

Mapei aprirà un nuovo stabilimento produttivo a Bari che accoglierà almeno 70 dipendenti. Una manna per i lavoratori pugliesi. Come riportato da Repubblica, l'azienda leader nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia starebbe investendo propria nel capoluogo con l'acquisto di un capannone nella zona industriale. Un'impresa italiana importante, con un fatturato che ha superato i tre miliardi di euro nel 2021. L'iter burocratico sarebbe già stato avviato. Saranno necessari ancora alcuni colloqui tra i rappresentanti dell'azienda e i vertici dell'amministrazione cittadina e dell'Asi, l'area di sviluppo industriale di Bari.



Lo stabilimento barese sarebbe il primo nel sud Italia, una scelta non lasciata al caso che consentirebbe alla Mapei di allargare il bacino di influenza, al momento ridotto ai due stabilimenti italiani presenti, uno a Robbiano di Mediglia, a Milano e l'altro a Latina. In tutto il mondo l'azienda può vantare 84 stabilimenti.

Dove sorgerà il sito

Il capannone nel quale sorgerà lo stabilimento nella zona industriale di Bari dovrebbe essere, in realtà, rilevato con un'operazione di almeno 10 milioni di euro, ad un'azienda con a capo una nota famiglia barese, ormai non più in attività.



Quella di Mapei sarebbe la prima realtà del settore dell'edilizia a Bari, ma la città si conferma ormai da mesi un importante centro di attrazione per le società di logistica. Sono cinque, infatti, le realtà che hanno deciso di aprire un loro stabilimento nella zona industriale. A partire dal gruppo Cromwell, Trasporti & Logistica Conserva srl di Modugno, Gls, T&M Logistica integrata e il gruppo Marino.