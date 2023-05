Starbucks, il primo locale in Puglia: indiscrezioni sulla sede. Ecco dove sarà

Starbucks avrebbe deciso di aprire il suo locale a Bari in via Argiro. Continuano le indiscrezioni sull'apertura del nuovo Starbucks in città, dopo l'annuncio di ricerca personale pubblicato ad inizio marzo da Percassi Group, concessionario italiano dell'azienda. Le ultime voci parlano della decisione di realizzare il locale al civico 112 della centrale via cittadina, parallela a via Sparano, dove attualmente è Dmail, negozio appartenente anch'esso al gruppo Percassi.

Non ci sono comunque conferme ufficiali, dato che, almeno per il momento, non ci sono state comunicazioni in merito da Starbucks.