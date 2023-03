Lavoro per chef, camerieri, baristi: centinaia di offerte ma non ci sono candidati. E gli annunci invadono il web. La difficoltà nel reperire personale di sala e di cucina è senza dubbio uno dei temi più caldi in città, così come nel resto d’Italia. Un problema che si protrae da due anni ormai e che accomuna la maggior parte dei ristoranti, bar e pizzerie di Bari. Ma la scarsità di personale disponibile è una preoccupazione che assilla anche i grandi chef o ristoratori molto noti che non trovano collaboratori proprio adesso che l’economia di settore ha ripreso a girare e le attività cominciano a riempire nuovamente le loro sale. Molti imprenditori lamentano che i ragazzi non sono più disposti ai sacrifici che il mestiere di cuoco, di cameriere o di barman impone e non si trovano, dicono, “giovani disposti a sacrificarsi nel weekend”.

I ragazzi parlano di "sfruttamento"



Dall’altra parte questi ultimi recriminano salari da fame. I ragazzi parlano di “sfruttamento” da parte degli imprenditori, anzi la parola “schiavitù” è quella più comune, quando si discute dei contratti di lavoro che vengono loro offerti. Molti chef attualmente fanno quindi fatica a comporre la propria brigata così come si fa fatica a individuare lavoratori stagionali, e quindi ragazzi disposti ad impegnarsi nei lidi e nelle strutture turistiche soltanto per i sei mesi estivi.

Eppure nonostante questa diatriba sui siti specializzati in reclutamento del personale fioccano le proposte di lavoro da parte di numerose attività presenti in città.

Chi cerca personale

Ha fatto clamore nei giorni scorsi la ricerca di ragazzi disponibili per lavorare da Starbucks da parte dell’azienda Percassi, scelto nel 2015 come licenziatario unico del tempio del caffè americano in Italia, che sarà proprietario e gestore dei locali a Bari. La selezione del personale da parte di Percassi è stata già avviata: baristi e store manager sono le figure richieste.

Ma Bari si sta preparando anche per la riapertura dello storico Gran Caffè Saicaf, chiuso nel 2018. Il bar avrà un nuovo nome: si chiamerà “Casa Saicaf” e sta appunto cercando personale. È di pochi giorni fa infatti l’annuncio pubblicato sui social che riguarda proprio la formazione del nuovo staff. «Stiamo cercando personale motivato e dinamico – scrivono – Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa? Sei una persona motivata e dinamica, sempre pronta ad affrontare nuove sfide? Allora sei la persona giusta per noi». Diverse le figure richieste.

Il bar, che sarà situato nella sua sede storica, ovvero tra corso Cavour e via Dante, è alla ricerca di un cuoco, aiuto-cuoco, barista, cameriere, pizzaiolo, aiuto pulizie, bartender, barlady, cassiere e pasticciere. Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al sito ufficiale e, dopo aver risposto ad alcune domande motivazionali, bisognerà allegare il curriculum vitae e aspettare una chiamata. Ancora non è nota la data della riapertura che, va sottolineato, rispetto al passato, oltre a un nuovo nome, prevede anche una nuova collaborazione con la pasticceria Petriella che aveva recentemente chiuso il punto vendita in via Fanelli.

Ma non è ancora tutto. La domanda di personale è ancora molto ampia. Nell’elenco dei posti disponibili fa capolino il Joy’s pub, Martinucci, la nota pasticceria del Salento che cerca ragazzi da inserire in bar, gelateria, pasticceria e cucina. L’azienda richiede disponibilità a orari in turni diurni e serali nelle sedi di Bari, Polignano e Alberobello. McDonald’s vuole arricchire il proprio team nelle sedi di corso Vittorio Emanuele, Bari Santa Caterina, Mungivacca, via Sparano, Bari Tangenziale, Casamassima e Bariblu. Il Puglia Village di Molfetta cerca anche addetti alla ristorazione nei propri punti ristoro. E poi ci sono una miriade di ristoranti alla ricerca ormai disperata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA