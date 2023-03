Starbucks apre a Bari e cerca personale: assume baristi e store manager. Ecco come candidarsi

Starbucks apre a Bari e cerca personale: ecco come candidarsi. L'azienda americana leader del coffee da asporto (e non solo) sbarca in Puglia. A rivelarlo è Percassi, un’azienda le cui attività includono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi come Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, LEGO, Garmin, nelle aree fashion-beauty e consumer, e Starbucks nel settore F&B.

Offerta di lavoro

Per lo store barese al momento sono due le posizioni aperte: barista e assistant store manager.



Barista, l'offerta sul sito di Percassi: importante percorso di training on the job (incluso un primo mese di formazione specifica per Baristi) per lo sviluppo delle tue competenze e per crescere insieme, formazione sulla degustazione del caffè, contratto part time, bonus basati sulle performance di fatturato dello store, sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro, sconti dipendente da usufruire in tutti i brand gestiti da Percassi. La formazione avverrà all'interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto e/o in aula a seconda delle necessità (HACCP, H&S, training prodotto, Starbucks knowledge).





Cosa viene richiesto per la candidatura

Shift supervisor: è il punto di riferimento durante il turno e supporto allo store manager nella gestione dello store, ispirando i partner e animando il piano vendita, Starbucks offre «Un importante percorso di training on the job per lo sviluppo delle tue competenze per crescere insieme sia in Starbucks® che in tutti i brand Percassi e un bonus basato sulle performance dello store.

I candidati dovranno avere un'esperienza di almeno 3 anni come assistant store manager, una buona capacità di analisi e conoscenza dei principali KPI di vendita, forte propensione al contatto con il pubblico e alla motivazione di una squadra, una buona conoscenza della lingua inglese.