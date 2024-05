Screening della vista gratuiti per prevenire patologie oculari. Un weekend di esami e controlli medici a cui sarà possibile sottoporsi da venerdì 17 a domenica 19 maggio prossimi in piazza prefettura a Bari grazie alla commissione difesa vista Ets che per l'ottavo anno partecipa alla Race for the cure, la manifestazione per la lotta ai tumori al seno organizzata da Komen che ogni anno allestisce il villaggio della salute.

Lo screening

Professionisti del settore oculistico saranno a disposizione venerdì dalle 15 alle 20, sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13, per rilevare eventuali deficit o anomalie visive con l'impiego di strumentazione messa a disposizione da Zeiss, Essilor e Frastema Ophthalmics. Per Vittorio Tabacchi, presidente di commissione difesa vista Ets partecipare alla «25esima edizione di Race for the cure» è un modo per «contribuire ad ampliare la cultura della prevenzione e della buona qualità visiva».