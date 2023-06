Giornata della Marina Militare, tra gli eventi anche la visita a due fari pugliesi/ Scopri quali

L'occasione è di quelle importanti, due tra i fari più belli della Puglia apriranno le porte ai visitatori per consentire loro di ammirare dall'alto le bellezze del "mare nostrum". Il 10 giugno di ogni anno si celebra la giornata della Marina militare e le manifestazioni non si riducono soltanto a un unico giorno. La festa comincerà il giorno prima, il 9 giugno, quando la forza armata darà la possibilità di scorgere, grazie alle visite guidate, l'orizzonte dalla sommità del Faro di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce e di Molfetta, in provincia di Bari. La Marina, infatti, dal 1910 si occupa di tutti i fari italiani, 128 su un territorio costiero di 7.600 chilometri. I due fari pugliesi sono gestiti dalla base di Taranto.