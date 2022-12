Salento, sbarco nella notte: migranti a bordo di una barca a vela individuati al largo di Leuca

Un'altra imbarcazione, questa volta con a bordo i migranti, è stata individuata al largo delle coste salentine: si tratta di una barca a vela - stesso modello di quella ritrovata spiaggiata non più tardi di ieri (20 dicembre) sulla coste di Torre Pali - denominata "Star life" battente bandiera americana.

L'imbarcazione è stata individuata nella tarda serata di ieri dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e le Sezioni Operative Navali della G. di F. di Otranto e Gallipoli al largo di Leuca e diretta verso le costa salentina. Una volta intercettata, l’imbarcazione è stata condotta in porto a Leuca per le operazioni di sbarco: 96 i migranti a bordo, di questi 78 afgani (53 adulti e 18 minori accompagnati di sesso maschile, 25 di sesso femminile di cui 6 minori accompagnati) e 18 iraniani (14 di sesso maschile e 4 di sesso femminile di cui 1 minore accompagnato).



Sono in corso accertamenti per verificare se a bordo, insieme ai migranti, vi siano degli scafisti e per ricostruire la rotta seguita dall'imbarcazione e la località di partenza.