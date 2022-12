Un peschereccio fantasma incagliato a pochi metri dalla costa: mistero nel Salento

Un motopeschereccio fantasma si incaglia a pochi metri dalla costa di Torre San Giovanni, marina di Ugento. A notarlo, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati in molti, e numerose sono state le segnalazioni alla capitaneria di porto e alle altre forze dell'ordine.

Si tratta di un peschereccio in ferro lungo circa 20 metri, più precisamente una paranza da strascico. Si è incagliato a pochi metri dallo stabilimento balneare EuroBeach, non lontano dall'isolotto di Pazze, dove è giunto sospinto dal forte vento di queste ore. Con ogni probabilità è una delle tante imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei migranti e abbandonate al largo. Sulla fiancata c'è un numero e una scritta, probabilmente in lingua araba.

Nessuno a bordo

Sul posto sono giunti i militari dell'ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni, diretti dal comandante Gian Luca Spada, che hanno appurato l'assenza di persone a bordo.

Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure per rimuovere l'imbarcazione e rimorchiarla fino al porto, per poi eseguire tutti gli accertamenti finalizzati a scoprirne la provenienza e l'uso che ne è stato fatto prima dell'abbandono in mare.