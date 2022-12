Barca a vela incagliata sulla costa del Salento: a bordo vestiti e cibo. Utilizzata per trasportare i migranti

Un'altra barca, la quarta in pochi giorni, è stata ritrovata incagliata sulla costa del Salento. A bordo la Capitaneria di Porto ha ritrovato vestiti e cibo. Una barca a vela è stata ritrovata incagliata vicino alle coste di Torre Pali nel Comune di Salve (Lecce) dalla Guardia costiera la quale ha accertato l'imbarcazione monoalbero lunga circa 13 metri, modello Cyclades 43 denominata "Star Life", è stata usata per il trasporto di 80 migranti che il 7 dicembre sono sbarcati a Crotone, in Calabria.

I migranti, 80 in tutto, sono sbarcati nel porto di Crotone dai mezzi della Guardia Costiera mentre la barca è stata poi trasportata dalla corrente in Puglia. A bordo c'erano vestiti e di cibo. A seguito dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto non risulta, nella zona di ritrovamento dell'imbarcazione, alcuna forma di inquinamento che possa essere riconducibile all'imbarcazione.