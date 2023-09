Collisione in mare a Leuca: un sub in ospedale

Una collisione in mare, tra un'imbarcazione e un sub. È avvenuta oggi, a Santa Maria di Leuca e fortunatamente il bilancio dell’incidente non è grave: il pescatore subacqueo è ricoverato all’ospedale Cardinale Panico di Tricase con ferite lievi a una gamba e alla testa.

Le indagini della Capitaneria



Sull’episodio indagano i militari della Capitaneria di porto di Gallipoli, al comando del capitano di vascello Francesco Perrotti. Si sta verificando se la presenza del sub fosse stata segnalata, come previsto dalle norme. E se la manovra di chi conduceva l’imbarcazione fosse stata condotta in maniera corretta. A bordo della barca, un natante di 12 metri, c’era un 66enne di Lecce. A bordo anche altre persone. A quanto si apprende il sub ha riportato una ferita alla gamba destra.