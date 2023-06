Michelle Hunziker, la foto in bikini leopardato infiamma il web: «Questa sarebbe la nonna di Cesare? E le 20enni mute»

Michelle Hunziker e il suo fisico invidibile. Qualcuno dice «anche meno», qualcuna è «invidiosa», ma i più sul web impazziscono di fronte alle foto della conduttrice. L'ultima foto postata da Nonna Michelle su Instagram ha fatto il pieno di like, ma impossibile non mettere il cuoricino. Un bikini leopardato, capelli sciolti, Michelle è in piedi al timone di una barca e guarda dritta verso il mare. «Da capogiro»

Michelle Hunziker, la foto in costume infiamma il web

46 anni da poco compiuti, 3 figlie e un nipote, eppure Michelle Hunziker sembra veramente una ragazzina. Michelle Hunziker ha messo temporaneamente in pausa i suoi impegni professionali e si è concessa una vacanza rilassante al mare con le figlie Sole e Celeste. A bordo di uno scafo privato sta facendo un tour tra i luoghi iconici della Costiera Amalfitana, da Amalfi a Procida, anche se la sua tappa preferita sembra essere Capri.

I commenti

Si mostra in posa come fosse una modella, e il messaggio è chiaro: con impegno, dedizione e costanza (con molto lavoro), si può ottenere il fisico dei sogni. «40 anni e non sentirli», le scrivono i fan. «E questa sarebbe la nonna del Cesare» Lei che fissa l'orizzonte commenta solo con l'emoji di un'onda il suo scatto al largo delle coste campane.