Briatore, la pizza "da ricchi" promossa da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: «Che goduria»

Dopo essere stata al centro di polemiche per settimane, la "pizza da ricchi" che Flavio Briatore propone nel suo Crazy Pizza conquista i vip. Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, mentre la mangiano non riescono neanche a parlare: «Una goduria». Con le due donne c'è anche Tommaso Zorzi, il migliore amico di Auri.

Michelle Hunziker e Auri promuovono la pizza di Briatore

Una semplice margherita che nella catena dell'imprenditore costa solo 15 euro, poi hanno preso una pizza con del crudo e infine sul tavolo non poteva mancare la regina delle pizze del ristorante: La Pata negra. Lei che insieme a quella con il tartufo sta facendo piu' discutere di tutte. Il motivo? il suo costo: 65 euro. Da qui si è accesa la polemica, dalla quale Briatore ne esce ribaltando la problematica e chiedendo a quei pizzaioli napoletani che mettono una margherita a 5 euro come è possibile vendere a delle cifre così basse. Quindi l'accusa è di usare degli ingredienti di non primissima qualità.

Cosa ha detto Michelle

Ieri nella pizzeria di Milano al tavolo c'erano seduti Tommaso, Aurora e una riposatissima Michelle Hunziker, appena rientrata da una vacanza con il nuovo compagno Giovanni Angiolini. I tre hanno mangiato insieme e sui social non si sono dimenticati di far vedere a tutti cosa stessero mangiando e dove lo stavano mangiando. «Buona?» chiede la figlia di Eros Ramazzotti, «Non riesco neanche a parlare dalla goduria». Insomma criticata o no, la pizza di Briatore piace assai. E la pubblicità è assicurata