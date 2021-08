Aurora Ramazzotti in partenza per le vacanze. Ma in aeroporto la brutta notizia: «Non è possibile...». Oggi, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in partenza con le amiche (tra cui Paola Di Benedetto) per Ibiza. Ma l'entusiasmo delle ragazze si spegne una volta arrivate nello scalo lombardo.

È Aurora Ramazzotti a spiegare tutto in una serie di stories su Instagram. «È un anno che non prendo l'aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa...», cerca di ironizzare l'influencer già a bordo del velivolo. Ma non è tutto.

Aurora, basita, fa ascoltare ai follower l'annuncio del comandante dell'aereo: «Dobbiamo cambiare l'equipaggio, questo comporta un ulteriore ritardo». La figlia di Eros e Michelle commenta sconsolata: «Ma come ci si fa a perdere in aereoporto? Ma poi di questi sei nessuna traccia...». L'odissea continua.