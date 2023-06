Alena Seredova e Alessando Nasi, oggi le nozze a Noto: dalla testimone della sposa agli invitati, tutte le curiosità

Alena Seredova si sposerà oggi, 17 giugno, con Alessandro Nasi. Dopo nove anni insieme, la modella e il manager si giureranno amore eterno in Sicilia. Ecco qualche curiosità sulla cerimonia.

La storia d'amore

Seredova e Nasi stanno insieme dal 2015, dopo il divorzio della showgirl dall'ex portiere Gianlugii Buffon. L’ex modella ceca ha ricevuto l’agognata proposta di matrimonio a Mykonos quasi un anno fa. Lo aveva comunicato lei stessa su Instagram, scrivendo “I said yes”, ovvero “Ho detto sì”. Solo qualche giorno dopo la proposta di matrimonio, ad agosto 2022, Alena Seredova aveva risposto ad alcune curiosità dei fan. «Non si è fatto ancora nessun passo da nessuna parte. L’unico è essere sicuri che ci vogliamo sposare», aveva detto.

Noto, come i Ferragnez

Rispetto alla scelta della location delle nozze la Seredova aveva svelato. «Dipenderà molto dalla nostra amica Alessandra Grillo che ci aiuterà a scegliere un posto magico».

Ed effettivamente la celebre wedding planner tarantina ha aiutato la coppia a scegliere Noto come luogo nel quale coronare la loro storia d’amore. I due non hanno alcun legame con la bellissima città della Sicilia, ma è proprio per questo motivo che l’hanno scelta. «Io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri», ha raccontato.

La testimone della sposa

Lavinia Borromeo sarà la testimone della sposa. Proprio l’amicizia dell’ex modella con la moglie di John Elkann le ha permesso di conoscere il suo futuro marito. Alessandro Nasi, infatti, è nipote del barone Carlo Nasi e di Caterina Agnelli. È quindi cugino di John e Lapo Elkann. Cresciuto negli Stati Uniti, Nasi è tornato a Torino per laurearsi in Economia. L’imprenditore è attualmente vicepresidente di Exor, la holding di famiglia.

La cerimonia

La cerimonia di sabato sarà all’aperto e davanti a circa cento ospiti.La wedding planner Alessandra Grillo è arrivata qualche giorno prima con il suo staff così come la sposa (che è giunta in Sicilia dopo l'esame di terza media di uno dei due figli) per partecipare alle ultime prove affinché tutto sia perfetto anche nel momento della festa.

I figli

Nasi e la Seredova hanno una figlia nata a maggio 2020, Vivienne Charlotte. Alena ha alri due figli nati dal matrimonio con Buffon: Louis Thomas, che oggi ha 15 anni, e David Lee, 13.

Il vestito da sposa

Top secrete il vestito da sposa. «Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili», ha scherzato la futura sposa promettendo un look indimenticabile.

Gli invitati

I futuri sposi hanno cercato di contenere quanto più possibile il numero degli invitati al matrimonio e alla grande festa che ne seguirà. "Per me non sono tantissimi, dato che vengo da una famiglia piccola, con mia madre, mio padre, mia sorella e il marito. Per Ale, invece, farli rimanere sotto i cento è abbastanza impegnativo, perciò alla fine direi che ci sarà un numero giusto" aveva spiegato indicando un numero che oggi è stato fissato a un centinaio.

Il viaggio di nozze

Dopo le nozze la coppia partirà in viaggio di nozze, ma con una particolarità che rompe con la tradizione. Alena Seredova, infatti, ha spiegato che la sua intenzione è quella di portare con lei e il marito i loro figli. "Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai piccoli, agli adolescenti, a una coppia romantica. Insomma, a tutti noi" ha confidato la futura sposa.