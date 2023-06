Esce per andare al mare, ma scompare. Ritrovata nella notte la barista di 27 anni

E' stata ritrovata e sta bene la barista di 27 anni scomparsa da mercoledì. Sono stati giorni di apprensione a Molfetta per la scomparsa di Rosaria Farinola, titolare di un noto bar (Italian Coffee House, nel centro abitato). Ed è proprio tramite la pagina facebook del locale che i parenti e gli amici della ragazza avevano divulgato un appello per le ricerche. Oggi la giovane donna è stata ritrovata e sta bene.

L'annuncio del fratello sui social

a dare la notizia è stato il fratello sui social: "Vi voglio informare - ha scritto - che stanotte abbiamo trovato mia sorella.

Vi voglio ringraziare ad uno ad uno per l'aiuto, l'affetto e la vicinanza che avete dimostrato".

Il fidanzato della 27enne aveva intanto sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. I due si sarebbero dovuti incontrare mercoledì mattina a Barletta per trascorrere una giornata al mare, ma la ragazza è uscita da casa alle 10.30 per prendere il treno e raggiungere il fidanzato e poi di lei si sono perse le tracce.

«Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso whatsapp risulta alle ore 10:02. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima dettagli o avvistamenti della ragazza», si leggeva sulla pagina Facebook dell'attività.

L'appello del fratello Graziano

A chiarire lo stato delle ricerche e la situazione è stato il fratello Graziano che lavora con lei nel bar di famiglia, attività nota in città perché presente da diversi anni nel trafficato Corso Fornari: «Non ci sappiamo dare alcuna spiegazione per quanto accaduto e siamo davvero preoccupati perché ci sembra assurdo che non sia mai arrivata a Barletta dove l’attendeva il suo ragazzo per trascorrere una giornata al mare».