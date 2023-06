Scomparso da lunedì sera, uomo trovato morto nei campi. Ustioni sul corpo

Anziano trovato morto in campagna, alla periferia di San Foca, marina di Melendugno. La vittima è Vito Carrozzo, 83 anni, di Melendugno. L'uomo è stato ritrovato privo di vita questa mattina, da alcuni familiari che erano in cerca del parente da lunedì sera. L'anziano era uscito da casa nel tardo pomeriggio, per raggiungere il suo terreno in zona San Foca, senza però fare ritorno.

L'allarme della famiglia



L'allarme lanciato dalla famiglia ha portato al triste epilogo di stamattina. Sul posto con le forze dell'ordine sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Da una prima analisi l'uomo aveva riportato ustioni di terzo grado su tutto il corpo.

Autopsia e indagini



Eseguite le procedure di rito, la salma dell’anziano è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, a disposizione del pm di turno che valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia o l'esame cadaverico.

Sull'episodio indagano i carabinieri.

Diverse le ipotesi al vaglio. L'83enne potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso mentre era intento a bruciare alcuni rami che aveva tagliato nei giorni precedenti. Tra le ipotesi anche gli effetti delle esalazioni. L’allarme lanciato dai figli però non ha salvato la vita all'anziano: intorno alle 9, l'uomo è stato trovato riverso sul terreno e privo di vita.