Pesce e frutti di mare mal conservati: maxi-sequestro in un ristorante a Manfredonia

Poca pulizia, conservazione dei prodotti ittici inadeguata e mancata rintracciabilità degli alimenti: è quanto è stato riscontrato in un ristorante di Manfredonia, dove la Guardia costiera del centro sipontino e l'Asl di Foggia hanno sequestrato 165 chili di pesce e frutti di mare, giudicati non idonei al consumo umano. Lo comunica la Capitaneria di porto di Manfredonia in una nota stampa.

Maxi-multa al ristoratore

Il ristoratore è stato multato per un importo complessivo pari a circa 4.500 euro.