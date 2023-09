Alena Seredova e il tradimento di Gigi Buffon: «Andavo allo stadio e tutti lo sapevano. Facevano gli amici. Ho smesso di frequentarli»

Torna oggi a Verissimo Alena Seredova con una nuova luce negli occhi e una brillante fede al dito. Si è sposata qualche mese fa con Alessandro Nasi in Sicilia e ora è pronta a condividere con i telespettatori le sue immagini più belle di quel giorno.

Alena Seredova ospite a Verissimo, chi è la showgirl: il tradimento di Buffon, la dolorosa separazione, i figli e il matrimonio con Alessandro Nasi

Alena Seredova, la confessione sul tradimento di Buffon

Si mette così alle spalle il doloroso passato e riesce ora a togliersi anche quache sassolino dalla scarpa. A 10 anni dalla separazione dall'ex Gigi Buffon l'ex modella torna a parlare del tradimento subito in una recente intervista con Harper's Bazar svelando come, all'epoca, si sia sentita tradita non solo dal amrito ma anche da chi si professava amico ma sapeva tutto del flirt di gigi con Ilaria D'Amico. «Andavo allo stadio ma tutti lo sapevano.

La ritrovata felicità con Alessandro

Nonostante tutto Alena non ha mai cercato vendetta nonostante ha sempre sostenuto che non avrebbe mai dimenticato quel dolore che l'ex le aveva provocato. Ha sempre parlato ai suoi figli bene del padre, perché era giusto così. poi per fortuna ha incontrato Alessandro. «Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta e io e Alessandro ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme - ha commentato Alena»

E se dovesse fare un bilancio dei primi tre mesi di matrimonio dice che i due si sono divertiti talmente tanto che lo rifarebbero ogni estate.