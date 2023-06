Mare e disabilità, arriva Felicetta: la prima imbarcazione anche per disabili

Si moltiplicano le iniziative volte all'inclusione per far vivere un'esperienza positiva in mare alle persone con disabilità. A Gallipoli, in Salento, quest'estate ci sarà Felicetta, la prima imbarcazione attrezzata per ogni esigenza. Un'iniziativa inserita nel progetto integrato di turismo sociale accessibile della Città Bella, Tourism for all, realizzato dall'associazione "Portatori sani di sorrisi Odv".

La prima imbarcazione accessibile

Felicetta, la prima imbarcazione interamente accessibile, sarà presente in tutta la costa salentina e sarà ormeggiata nei vari porti. È dotata di rampa per consentire l'accesso a chi ha difficoltà motorie e sensibili. «Con Felicetta – ha affermato il presidente dell’associazione Pierangelo Muci - offriremo finalmente la

possibilità di trascorrere una giornata in libertà a chi ogni giorno vive tante difficoltà per poi affrontare

con più energia le sfide quotidiane. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti della

“progettazione per tutti” e sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche, non solo urbane».

Gli altri progetti

Oltre a Felicetta portami al mare, il progetto prevede anche Dinamico Beach, Dinamiko Village e Access City.

Quattro progetti distinti ma connessi dall'obiettivo di realizzare le condizioni migliori per far vivere giorni spensierati agli ospiti ed ai loro familiari. Con la gestione di un lido a Sant'Isidoro, con Dinamiko Beach sarà riservata un'area demaniale interamente alla balneazione di chi ha delle disabilità. Dotata di sedie job e tuareg, è provvista anche di ombrelloni con sdraio e lettino posti lungo la passerella a ridosso del bagnasciuga. Sette giorni di relax e puro divertimento per le famiglie vulnerabili, che spesso non riescono a permettersi una vacanza, questo invece è il Dinamiko village.