Dalla Regione Puglia arrivano 6,6 milioni di euro per l'inclusione dei bimbi autistici

Favorire l'inclusione sociale dei bimbi affetti da disturbo dello spettro austico. Per raggiungere l'obiettivo la Regione Puglia ha stanziato 6,6 milioni di euro con lo scopo di sviluppare progettualità di integrazione scolastica ed extrascolastica. Fino al 5 luglio sono aperti i termini per l'accesso, da parte degli Ambiti territoriali sociali, al fondo per l'inclusione sociale.

Per cosa dovranno essere impiegati

I fondi dovranno essere impiegati per percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori affetti da autismo fino ai ventuno anni, anche tramite voucher; progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Le parole dell'assessora al welfare

«Per poter accedere alle risorse del Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, gli Ambiti interessati dovranno dimostrare l'effettiva operatività sul territorio dei servizi di integrazione scolastica delle persone disabili - ha dichiatato Rosa Barone, assessora al welfare della Regione Puglia - Vogliamo così puntare sulla continuità del percorso educativo scolastico oltre l'orario curriculare e in contesto domiciliare e territoriale con una maggiore partecipazione dei minori e dei ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico ad attività extracurriculari, ludiche, sportive, culturali, attivate a livello territoriale»