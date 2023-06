Giulio, 11 anni è lo "Young Sheldon" di Galatone, il primo in Italia a frequentare già le superiori

Soltanto 11 anni e una grande passione per le materie scientifiche e l'informatica. Giulio è uno studente prodigio: ha appena finito i cinque anni di scuola primaria a Galatone, in provincia di Lecce, e la sua è un'intelligenza al di sopra della media. Quindi già da qualche mese ha intrapreso un percorso speciale che lo ha portato a seguire un laboratorio sulle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) con una terza superiore, per due volte alla settimana. Un percorso unico in Italia. Giulio, che da sempre convive con la sindrome di Asperger, una forma di autismo ad alto funzionamento, ha un quoziente intellettivo di 146 punti, quasi cinquanta punti in più rispetto alla media. Un bambino attento, sensibile, come lo ha definito la sua maestra di italiano, Antonella Prete, che lo ha seguito dall'età di sei anni.