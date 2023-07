Salento, barca a vela si incaglia sulle secche: salvata dalla Guardia costiera

Barca a vela incagliata nelle secche: la Capitaneria di Porto di Gallipoli è intervenuta nelle acque di Ugento. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, la Guardia Costiera è intervenuta in soccorso di una barca a vela di circa 10 metri con a bordo due persone inglesi che si era incagliata nei pressi delle secche della zona.

A segnalare il'imbarcazione in difficoltà, intorno alle 21, una telefonata da parte di un cittadino cittadino che aveva notato, nell’oscurità della notte, i fanali di una barca, probabilmente a vela, proprio in prossimità delle secche. Grazie anche all'aiuto di un natante privato si è riusciti a disincagliare l'imbarcazione a vela che è stata poi scortata in sicurezza nel porto di Gallipoli.