Schianto sulla statale, muore un motociclista

Un motociclista di 39 anni è morto in un terribile incidente stradale avvenuto dopo mezzogiorno sulla strada statale 106, a pochi chilometri da Taranto. Nello schianto, stando alle prime informazioni, sono rimaste coinvolte un'auto e tre motociclette. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio sul posto sono giunte le pattuglie della Polstrada e le ambulanze del 118. Raccapriciante la scena che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte di uno dei motociclisti coinvolti.

L'intervento

Dopo la richiesta di soccorsi sul posto sono arrivate le macchine della Polizia Stradale e le ambulanze e le automediche del 118. Per la sfortunata vittima, non c'è stato nulla da fare, mentre i sanitari hanno soccorso le altre persone coinvolte nel terribile incidente. Feriti in modo grave altri due motociclisti che sono stati condotti all'ospedale Santissima Annunziata. Sul tratto della statale 106 teatro della tragedia è stato subito interdetto il traffico. Sul posto anche una squadra dell'Anas.