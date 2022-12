Salento, il giallo del peschereccio fantasma: a bordo indumenti e una scritta in arabo. Ma nessun rischio inquinamento

Si infittisce il mistero del peschereccio incagliato al largo delle coste del Salento. Non è stato trovato materiale potenzialmente inquinante a bordo del peschereccio di circa 20 metri ritrovato incagliato sulle coste di Torre San Giovanni di Ugento in provincia di Lecce nella giornata del 16 dicembre.È quanto emerso da un controllo della Guardia Costiera ai fini della messa in sicurezza dell'imbarcazione da pesca e per la verifica della presenza di combustibile.

A bordo non c'era nessuno e sono stati trovati alcuni indizi che fanno ipotizzare che l'imbarcazione sia stata utilizzata per il trasporto di migranti. Tra questi, una scritta in arabo sulla fiancata del peschereccio e alcuni indumenti abbandonati. La prefettura e la Procura di Lecce stanno seguendo il caso. Ad oggi non ci sono state segnalazioni di scomparsa di imbarcazioni, anche per il trasporto di persone, pervenute alle forze dell'ordine.