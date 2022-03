Salento, il "ponte delle capre" vittima di vandali: mura imbrattate con disegni e graffiti

A Casarano uno dei più vecchi ponti del Salento, risalente ai primi anni del ‘900, è stato oggetto degli immancabili vandali che hanno imbrattato le antiche mura con disegni e graffiti. Il “ponte delle capre” fu costruito per far passare la ferrovia e congiungere i vari territori. È conosciuto anche come "ponte Mussolini" si trova sulla Casarano-Ugento nei dintorni del Sentiero dei Gialli.

La segnalazione dei camminatori

Un luogo frequentato da amanti della natura ed escursionisti immerso nella campagna salentina caratterizzata dalla macchia mediterranea, uliveti, muretti a secco, pajare e le caratteristiche masserie del' 800 e '900 testimoni della cultura contadina di un tempo ormai passato.

Ma le scritte apparse sulle mura sono solo l'ultimo dei gesti che hanno contribuito a deturpare l'area storica. Secondo la segnalazione dei camminatori infatti a vandalizzare il meraviglioso e storico percorso non sarebbero stati solo “artisti” in erba, ma anche alcuni cittadini o proprietari di campagne della zona che hanno persino coperto con del cemento, per meglio raggiungere le proprie campagne, antichi tratturi caratterizzati da vecchi basolati.