Salento, paura nella notte: distrutto dalle fiamme l'autocarro di proprietà di una coppia di commercianti di dolciumi

Rogo nella notte a Guagnano. È successo su via Mascagni, poco prima delle quattro, ai danni di un autocarro di proprietà di una coppia di commercianti di dolciumi, che era parcheggiato sotto casa. Provvidenziale l’intervento dello stesso proprietario, allertato dai vicini alla vista delle fiamme, che per primo ha tentato di mettere a freno il rogo, fino a quando i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, prontamente giunti sul posto, non hanno poi spento definitivamente le fiamme mettendo in sicurezza l’intera area, e scongiurando così il rischio di conseguenze ulteriori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che ora indagano sull’accaduto. Sulla base delle prime indagini, compiute anche grazie i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti lungo la zona, sembrerebbe si tratti di dolo. È il secondo episodio del genere in meno di una settimana: stessa sorte è toccata, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre scorsi, al camion di un fruttivendolo del posto, sempre a Guagnano, su via Mozart. Le indagini cercheranno di chiarire, altresì, se i due episodi possano essere correlati.