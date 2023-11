Un incendio distrugge un magazzino e un'imbarcazione all'interno di un resort. È accaduto questa mattina a Tuglie, nel Salento. La struttura interessata è la tenuta La Baronessa, situata sulla strada provinciale per Alezio.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, intervenuti per domare le fiamme e per mettere in sicurezza i luoghi. Pare che l'incendio sia scoppiato per cause accidentali.