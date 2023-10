Incendio al bar in paese: trovato liquido infiammabile vicino alla saracinesca

Tentativo di incendio nella notte ai danni del bar – pasticceria “Perù” di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, in via Lecce.

Ignoti nella notte hanno cosparso di liquido infiammabile la saracinesca che ha innescato un principio di incendio. Ad accorgersi di quanto accadeva sono stati i vicini che hanno allertato le forze dell’ordine.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione mentre non si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme infatti si sono spente nel giro di poco tempo e non hanno generato danni alla struttura.

Sembra sia stata accertata l’origine dolosa del gesto attraverso la registrazione delle telecamere del circuito di videosorveglianza. Indagano i carabinieri.