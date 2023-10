Incendio nella struttura che accoglie extracomunitari: bimbi salvati dai vigili del fuoco

Bambini intrappolati dal fumo sprigionatosi dall'incendio scoppiato questo pomeriggio nella struttura di via Napoli a Mesagne in provincia di Brindisi che accoglie extracomunitari.

Per cause ancora in fase di accertamento da uno sgabuzzino si sono sprigionate delle fiamme e del fumo che ben presto si sono estese al primo piano.

L'allarme

E’ stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e una squadra dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile.

Indaga la polizia per cercare le cause dell’incendio. I bambini non sono stati lambiti dalle fiamme, ma il fumo ha bloccato le vie d'uscita ed ha messo a serio rischio la loro incolumità. Un bimbo è stato condotto in ospedale per avere inalato fumo.