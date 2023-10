Paura nella notte: garage a fuoco con tre motociclette

Tre motociclette e tutta la mobilia conservate in un garage sono andate distrutte dall'incendio scoppiato attorno all'una della notte appena trascorsa, nel quartiere Bozzano di Brindisi. Le fiamme sono divampate nel garage di Largo Europa, al 3, per cause che stanno accertando i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi. E' intervenuto anche personale dell'Ufficio Tecnico del Comune per verificare se l'incendio avesse compromesso la stabilità dell'immobile.

Il mantenitore di carica

Intanto una delle ipotesi vagliate in queste ore è che l'incendio possa essere stato innescato da un corto circuito partito dal mantenitore di carica della batteria di una delle motociclette, una Harley Davidson.