Salento, due rapine nel giro di un'ora: caccia ai banditi in fuga

Due rapine, due episodi diversi, nel giro di un'ora in Salento. Una serata movimentata nel tacco d'Italia. Il primo caso riguarda una stazione di servizio sulla strada tra Melendugno e Lecce, in territorio di Strudà. Un malvivente è entrato all'interno della stazione di servizio dopo esser arrivato in scooter. Così è riuscito a portar via l'incasso di giornata e poi scappare.

Una parafarmacia a Lecce

Idem a Lecce, in viale Alfieri. Qui è stata colpita una parafarmacia: anche in questo caso si tratta di un rapinatore solitario, che è entrato nell'attività commerciale con un cappuccio e una sciarpa per travisare il volto. Ha preteso i contanti presenti in cassa e poi è fuggito via. Le forze dell'ordine adesso vaglieranno le telecamere di videosorveglianza per entrambi i casi presi in esame, per provare a risalire quantoprima all'identità dei due banditi.

(Foto di repertorio)