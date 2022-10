Rapina all'ufficio postale: assalto al portavalori. I banditi scappano col furgone e poi lo bruciano

Rapina in un ufficio postale in via Lucarelli, nel quartiere di Poggiofranco, a Bari questa mattina. Intorno alle 8.40, quattro banditi con il volto travisato e armati hanno attaccato del personale Ivri che stava consegnando proprio in quel momento i plichi con valori, fuggendo poi con il bottino, che è ora in corso di quantificazione. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha avviato le indagini.

La fuga

I banditi sono poi fuggiti a bordo di un furgone, che è stato ritrovato poco più tardi nel quartiere Fesca. Il mezzo è stato parzialmente dato alle fiamme dai rapinatori per cancellare ogni traccia. Sul posto c’è la polizia Scientifica.