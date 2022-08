Assalto in moto al centro commerciale: caccia ai banditi in fuga

BRINDISI – Minuti di terrore questa mattina, all'orario di apertura, all'interno del centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi, lungo la strada statale per Mesagne. Puntavano, con ogni probabilità a compiere una rapina. L'incursione poco prime delle 9, da una ingresso laterale utilizzato quotidianamente da personale e fornitori e forzato nella circostanza dai malviventi. Alla vista dei due, sono scattate tempestivamente le misure di sicurezza, tanto da costringere i banditi a desistere dall'intento di portare a termine la rapina, dandosi così alla fuga, utilizzando lo stesso ingresso per allontanarsi rapidamente e far perdere le tracce.

Le indagini

Ed è caccia ai banditi. Sul posto sono accorsi gli agenti della questura. Ora al vaglio degli investigatori ci sono le immagini di quei momenti che hanno seminato non poco panico tra i clienti e il personale dei vari negozi. Le telecamere di videosorveglianza sono riuscite infatti a riprendere ogni dettaglio dei due rapinatori. La polizia punta attraverso i vestiti indossati e alcuni aspetti somatici di arrivare presto all'individuazione degli autori del tentato colpo.