Brindisi, rapina all'Eurospin: banditi in fuga con l'incasso

Nuova rapina a Brindisi a danno del supermercato “Eurospin” di via Monte Sabotino, al quartiere Cappuccini: questa sera, intorno alle 20.15, due banditi si sono presentati alle casse muniti di un coltello, minacciando le dipendenti. Uno di loro ha infatti estratto l'arma e si è impossessato del contante, portandosi dietro una somma che si aggira tra i 300 e i 400 euro.

Le indagini

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale ma dei malviventi nessuna traccia. Forse, non si esclude, sarebbero riusciti a scappare grazie alla presenza di un complice che era presente in zona a bordo di un'auto. Ora, sono al vaglio delle forze dell'ordine le telecamere di videosorveglianza (tra cui quelle dello stesso supermercato) per cercare di identificare gli autori. Lo stesso discount era stato preso di mira da un ladro lo scorso 8 agosto. In azione nella notte, era stato catturato dalla polizia nell'arco di poche ore dopo aver tentato di introdursi nei locali infrangendo l'anta di una porta-vetrata, rimanendo ferito.