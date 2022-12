Salento, otto alberi di Natale da riciclo in piazza

A Bagnolo del Salento gli addobbi di Natale quest’anno sono differenti, sono con materiali di riciclo e realizzati con il contributo di tutta la comunità. Decori fatti su impulso e suggerimento di alcuni cittadini e con il contributo di grandi e piccoli.

Piazza San Giorgio è stata addobbata con otto alberi realizzati con materiali naturali ed oggetti di riciclo, alcuni ispirati all'ambiente rurale e alla tradizione. Spettacolare quello con le pale di fichi d’India, particolari e caratteristici anche gli altri tutti realizzati a mano. C’è quello classico con le bottiglie in plastica maestoso e luminosissimo la sera, quello con le canne di bambù lineare ed essenziale, quello tradizionale, quello con i limbrici (le vecchie tegole), quello in legno e quello con i contenitori di alluminio riciclati ogni angolo è stato decorato con cura e con la fantasia dei singoli cittadini.

Un Natale diverso

“L'amministrazione –spiega la sindaca Irene Chilla- ha sposato l'idea dell'addobbo di comunità e ne ha coadiuvato le fasi attuative, gli otto alberi che decorano la nostra piazza sono il frutto della buona volontà di chi ha materialmente dato vita ad ogni opera a favore di tutta la collettività. Per tutto il periodo delle festività, si potranno ammirare, fotografare e usare come soggetto di biglietti e cartoline augurali. Piazza San Giorgio è grande e si presta a girarci intorno ad ogni albero o installazione, c’è tanta partecipazione, entusiasmo, creatività e sostenibilità in ogni installazione. E noi invitiamo tutti a venire a vedere i nostri addobbi e a fare le stories sui social taggando il nostro comune.