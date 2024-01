Ferragni torna su Instagram: il look, la "letterina di ringraziamento" e i commenti visibili solo a lei. Cosa non convince (ancora) i follower

«Mi siete mancati», con un box domande sulle storie Instagram Chiara Ferragni torna sui social dopo il caso Balocco, la maxi multa dell'Antitrust e le 4 inchieste aperte a suo carico (senza ipotesi di reato) chiedendo ai suoi follower "Come state"? Poi scompare di nuovo. Le reazioni al suo ritorno sono visibili solo a lei. Ferragni fa una domanda ai fan (che continuano a dimunuire a colpi di 3000 follower al giorno) ma non posta le risposte. Un ritorno timido, che sembra voler sondare il terreno, così come probabilmente aveva già fatto Fedez quando l'aveva mostrata nel video del countdown anticipato di Capodanno. Oggi posta delle foto con la figlia e la mamma. Il look è sempre quello scelto ieri per la ri-apparizione.