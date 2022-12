Pugliettone, il panettone con tutta la Puglia dentro tra i più buoni in tutta Italia

La Puglia fa parlare di sé su Gastronomica-mente.it, la rivista gastronomica che annovera tra i migliori panettoni d’Italia il Pugliettone firmato da Eustachio Sapone, artigiano del gusto sin dall’età di 14 anni. Il nuovo “Pugliettone 2022” nasce dal confronto con i clienti e dalla necessità di dare seguito alla geografia del gusto, alla ricerca degli ingredienti per rendere più specificità al prodotto.

Un panettone con tutta la Puglia dentro: dai limoni del Gargano alle bucce d’arancia del tarantino, dai fichi del Salento alle mandorle di Toritto. E la specialissima confezione è una ceramica di Grottaglie realizzata dall'artista Marcello Fasano. Il più tradizionale artigianato locale in prodotto che conquista i food lovers d'Italia

Il panettone artigianale di Eustachio Sapone è stato anche premiato nel 2017 come “Miglior Panettone Artigianale d’Italia” nel concorso “Mastro Panettone” e nel 2022 ha ricevuto il premio “Puglia Food Award” per la categoria dolci e lo stesso anno la Guida de Il Gambero Rosso li inserisce fra le migliori otto pasticcerie di Bari e provincia nella guida Pasticceri&Pasticcerie 2022.

Il premio

Per la bontà non bastano un nome, un’immagine, una firma. Ed è qui che entrano in gioco gli assaggiatori della guida gastronomica nazionale Gastronomica-mente.it e della sua community. Una community fatta di 4 categorie diverse di assaggiatori. La prima: quelli che mangerebbero solo il panettone del Maestro per eccellenza, la cui firma ha già conquistato l’immaginario collettivo del mondo del food. La seconda: quelli dei “fashion victim” che la confezione la vogliono prima di tutto bella, poi funzionale. La terza: quelli del panettone artigianale, che i prodotti lievitati devono essere di indubbio valore. La quarta: quella degli avanguardisti, quelli che vanno alla ricerca delle novità, dei prodotti dei territori, che nei “convivi” tra food addicted vogliono poter dire “senti un po’ che ho scoperto” e non accettano smentite.

E si deve a questa ultima categoria il successo di prodotti di nicchia, di qualità, sollievo dei palati sopraffini, ma non ancora sulla bocca di tutti. Proprio come Pugliettone, il panettone con tutta la Puglia dentro, della Dolceria Sapone di Acquaviva delle Fonti. A segnalarlo alla redazione di Gastronomica-mente.it è stata proprio la community di avanguardisti del cibo, i food hunters italiani. Grazie a questi “rumors” sulla impedibile bontà di Pugliettone, il prodotto da forno di Eustachio Sapone conquista di diritto la postazione pugliese sulla Mappa del Panettone Artigianale 2022.