Regali di Natale rubati dall'auto parcheggiata nel box: triste risveglio per una famiglia foggiana . Erano arrivate da Pesaro il 23 per trascorrere il Natale con tutta la famiglia e avevano lasciato tutti i doni per figli e nipoti nelle auto parcheggiata nel box di famiglia. Ma il giorno della vigilia quando sono andati a prendere i reali per metterli sotto l'albero, hanno scoperto il box e le auto erano state forzati e tutti i giocattoli rubati. E' accaduto a Foggia a tre sorelle che con le loro famiglie vivono a Pesaro ed erano tornate nella loro città per passare le vancanze con il resto della famiglia rimasta a Foggia.

La denuncia, formalizzata oggi alle forze di polizia ma già postata sui social, è divenuta virale. "Quello che amareggia profondamente - si legge nel post pubblicato sui social - è riconoscere che in una città dove si riesce a rubare dei giocattoli per i più piccini non c'è davvero nessuna speranza che le cose possano cambiare".