Rubano i regali di Natale e scappano: presi i Grinch del Salento

Custodivano i regali di Natale rubati all'interno di un edificio abbandonato. Sono stati sorpresi e arrestati dai poliziotti del commissariato di Taurisano, nel Salento . Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, gli agenti hanno trovato a Ugento un’autovettura rubata, regolarmente parcheggiata, con targa modificata con nastro adesivo per impedirne l'immediata identificazione.Si trattava della Bmw 330 Sw di F.M, di Bari, che ne aveva denunciato il furto nei giorni precedenti. I poliziotti hanno proceduto così l recupero del mezzo e al controllo di un edificio allo stato rustico vicino al quale l'auto era parcheggiata. Hanno ispezionato ogni spazio e ritrovato quindi diverse confezioni di pacchi regalo, provento di furti, e un borsone in tela contenente numerosi strumenti utili per lo scasso. E' stato tutto sottoposto a sequestro.Gli agenti del commissariato di Taurisano, quindi, sono riuciti a risalire alla proprietaria di alcuni degli oggetti rinvenuti, rubati il 13 dicembre scorso dalla sua casa di Ugento. Su disposizione del pm di turno, Maria Vallefuoco, i pacchi regalo riconosciuti come propri sono stati consegnati alla legittima proprietaria, entusiasta del ritrovamento.Anche il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario, con grande gioia di quest’ultimo che ha ringraziato gli agenti asserendo di aver ricevuto il più bel “regalo” di Natale: l'auto, infatti, era stata acquistata da poco e di seconda mano con grandi sacrifici, era ancora sprovvista di assicurazione.