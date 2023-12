Pranzo di Natale in caserma dai vigili del fuoco per Emma Marrone e la mamma

Pranzo di Natale in caserma dai vigili del fuoco a Piacenza per Emma Marrone. La cantante salentina, insieme alla madre, era in visita dal fratello Francesco, vigile del fuoco di stanza in caserma a Piacenza.

L'artista ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia ed è stata lei stessa a scrivere un post social per ringraziare il comando.

«A Natale le mancanze si moltiplicano - ha scritto sul suo profilo Ig -. L'importante è trovare sempre il modo di essere uniti. Buon natale a tutti amici cari. Soprattutto a chi è solo, lasciato perso e dimenticato. Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in famiglia. Sempre grata».