Emma sexy sui social si prepara a Sanremo 2024 e tira fuori il meglio di sé... "che tanto è tutto vero"

Emma Marrone si prepara a Sanremo 2024 e tira fuori il meglio di sé. In gara con il brano "Apnea", l'artista salentina si mostra sui social con un look decisamente sexy che lascia poco all'immaginazione. Promuove make up, hairstaylist certo ma attira centinaia di commenti e like con pochissime parole... "che tanto è tutto vero" scrive Emma quale commento alla foto.

"Ma io non avevo dubbi" scrive la cantautrice Levante. E poi "bbona", "sei bellissima" e tanti cuoricini condivisi sul profilo della cantante salentina.

Capello più scuro del solito, acconciatura con onde morbide e un vestito con uno scollo profondissimo: saranno prove generali per la sua performance sul palco del teatro Ariston? Chissà, di certo c'è che se dovesse scegliere un look come quello della della foto social, avrà già vinto.